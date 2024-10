V Nemčiji v torek stavka v kovinski in elektro industriji

Berlin, 28. oktobra - Nemčijo v torek čakajo stavke zaposlenih v kovinski in elektro industriji, tudi pri proizvajalcih električnih avtomobilov. Kot so danes sporočili iz sindikata IG Metall, bodo stavke trajale več ur, po posameznih podjetjih po državi pa se bodo začele takoj po polnoči. Do stavk prihaja zaradi nesoglasij glede plač in delovnih pogojev.