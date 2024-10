Na Gallusovem nabrežju v Ljubljani na ogled razstava o Rudolfu Maistru

Ljubljana, 29. oktobra - Minister za obrambo Borut Sajovic bo danes na Gallusovem nabrežju v Ljubljani odprl fotografsko razstavo Rudolf Maister (1874-1934). Izbor 20 fotografij z opisi predstavlja lik in življenje Rudolfa Maistra, ki je bil slovenski general, domoljub in borec za severno mejo ter tudi pesnik, slikar in bibliofil, so sporočili z ministrstva za obrambo.