Han z gospodarsko delegacijo na tridnevni delovni obisk v Šanghaj

Ljubljana, 31. oktobra - Gospodarski minister Matjaž Han v ponedeljek s številčno gospodarsko delegacijo odhaja na tridnevni obisk v Šanghaj. Namen obiska je predvsem krepitev in iskanje novih priložnosti gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko ter posredovanje informacij o slovenskem poslovnem in investicijskem okolju, so sporočili z ministrstva.