Izraelski parlament obravnava zakonodajo o prepovedi delovanja UNRWA

Jeruzalem, 28. oktobra - Izraelski poslanci danes obravnavajo dva predloga zakona, s katerima bi izraelskim oblastem prepovedali kakršenkoli stik z agencijo ZN za palestinske begunce (UNRWA) in slednji prepovedali delovanje v Izraelu in v zasedenem Vzhodnem Jeruzalemu. EU, ZDA in Velika Britanija so glede predlagane zakonodaje zaskrbljene.