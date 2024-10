Modiana in Fortenova v sporu ostajata vsaksebi

Ljubljana, 28. oktobra - Trgovec z oblačili Modiana in skupina Fortenova, katere del je tudi Mercator, v sporu glede plačila najemnin in stroškov za Modianine poslovalnice v prostorih v lasti Fortenove ostajata vsaksebi in si medsebojno pripisujeta odgovornost za nastale razmere. Zaprtih je namreč devet Modianinih trgovin po državi ter večji del blagovnice Maximarket.