Akademija znanosti za trajnostni razvoj podpira razmejitev javnega in zasebnega zdravstva

Ljubljana, 28. oktobra - V Akademiji znanosti za trajnostni razvoj Slovenije podpirajo prizadevanja vlade po zaščiti in krepitvi javnega zdravstva ter njegovi razmejitvi od zasebnega, kakor je to predvideno v predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti, so zapisali v izjavi za javnost. Ob tem vladi predlagajo, da sprejme dodatne dopolnitve tega in drugih zakonov.