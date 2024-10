V Litvi na volitvah slavili socialdemokrati

Vilnius, 28. oktobra - Socialdemokrati so zmagovalci nedeljskega drugega kroga parlamentarnih volitev v Litvi. Glede na podatke volilne komisije so osvojili 52 od 141 mandatov. Vladajoča konservativna Domovinska unija je pristala na drugem mestu z 28 poslanskimi sedeži. Socialdemokrati so že napovedali začetek koalicijskih pogajanj, poročajo tuje tiskovne agencije.