Ministrstvo pred dnevom spomina na mrtve opozarja na okoljski vpliv sveč

Ljubljana, 28. oktobra - Velika večina nagrobnih sveč po uporabi postane odpadek, so pred dnevom spomina na mrtve opozorili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Pozvali so k razmisleku o količini prižganih sveč, izbiri trajnejših in k pravilnemu odlaganju odpadnih. Sistem ravnanja z odpadnimi svečami je v Sloveniji po njihovih besedah dobro organiziran.