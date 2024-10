Policija pred prazniki opozarja na povečan promet in tatvine na domu

Ljubljana, 28. oktobra - Zaradi bližajočih se praznikov in šolskih počitnic na policiji vsem svetujejo previdnost v cestnem prometu. Pričakujejo namreč zgostitve in zastoje na vpadnicah do pokopališč in turističnih krajev. Policisti medtem vsem, ki med prazniki zapuščajo svoje domove, priporočajo, da vzpostavijo občutek, da je v hiši nekdo prisoten in tako odvrnejo tatove.