Tovorna vlaka trčila v predmete na progi

Postojna/Prestranek, 28. oktobra - Na železniško progo med Postojno in Prestrankom je v soboto neznanec postavil več predmetov, v katere sta nato trčila dva tovorna vlaka, so sporočili s Policijske uprave Koper. Zaradi trčenja so za dobri dve uri zaustavili železniški promet. Vlaka pri tem nista bila poškodovana in sta nadaljevala vožnjo.