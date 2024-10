Ljubljana, 28. oktobra - V minulem tednu sta začetek košarkarske sezone v ligi NBA dočakala Luka Dončić in Vlatko Čančar. Po poškodbah sta se na parket vrnila Žiga Samar in Josh Nebo, novo dobro predstavo je prikazal Klemen Prepelič, do druge zmage v španskem prvenstvu pa je prišel Edo Murić.