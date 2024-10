Črna komedija Bog masakra tudi kot radijska igra

Ljubljana, 29. oktobra - Na Prvem programu Radia Slovenija bo nocoj ob 21.05 premiera radijske igra Bog masakra v režiji Špele Kravogel. Igra francoske igralke, dramatičarke in prozaistke Yasmine Reza je sunkovito razgaljanje nestrpnosti in agresije ter je črna komediji o navideznih vrednotah in postopnem razpadanju parcialnih zavezništev med nezadovoljnimi zakonci.