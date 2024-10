Trgovina z agroživilskimi izdelki v EU julija navzgor

Bruselj, 28. oktobra - Skupna vrednost trgovine z agroživilskimi izdelki v EU je julija dosegla 6,1 milijarde evrov, kar je osem odstotkov več kot junija in podobno kot julija lani. Presežek se je med januarjem in julijem v medletni primerjavi povečal za 1,1 milijarde evrov na 39,7 milijarde evrov, so danes sporočili iz Evropske komisije.