Cene elektrike v Sloveniji v prvi polovici 2024 pod povprečjem EU

Luxembourg, 28. oktobra - Cene elektrike z vsemi dajatvami so bile v Sloveniji v prvi polovici 2024 nižje od povprečja EU. To je bilo bolj izrazito pri cenah za gospodinjske odjemalce, kjer je bila elektrika cenejša le v sedmih članicah. Precej bližje povprečja je bila Slovenija po cenah za negospodinjske odjemalce. Pri plinu so bile medtem cene v Sloveniji blizu povprečja.