V kampanjo pred evropskimi volitvami največ vložila SDS, z najmanj učinkovito kampanjo NSi

Ljubljana, 28. oktobra - V kampanjo pred junijskimi evropskimi volitvami je največ sredstev vložila zmagovalka SDS, sledita ji Gibanje Svoboda in NSi. Slednja je glede na razmerje med vloženimi sredstvi in izkupičkom imela tudi najmanj učinkovito kampanjo. Po drugi strani pa se je izmed list, ki so osvojile mandat v Evropskem parlamentu, kampanja najbolj obrestovala SD.