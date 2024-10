Kremelj zanika obtožbe o vmešavanju v volitve v Gruziji

Moskva, 28. oktobra - V Kremlju so danes zanikali obtožbe gruzijske predsednice Salome Zurabišvili o ruskem vmešavanju v sobotne parlamentarne volitve v Gruziji, na katerih je zmagala vladajoča stranka Gruzijske sanje. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova so se v volitve poskušale vmešati sile iz evropskih držav in institucij.