Izšla pilotna številka vodnika po uradnem programu GO! 2025

Nova Gorica, 28. oktobra - Pripravljalni dogodki na vrhunce Evropske prestolnice kulture (EPK) v Novi Gorici in Gorici so v polnem teku, izšla pa je tudi pilotna številka uradnega časopisa projekta z naslovom Vodnik po uradnem programu. Časopis predstavlja posamezne projekte, prizorišča, organizatorje, avtorje in vsebine. Tekom EPK bodo izšle še štiri razširjene številke.