Vreme: Danes bo deloma sončno

Ljubljana, 28. oktobra - Danes bo deloma sončno, več oblačnosti bo na Primorskem. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo v notranjosti občasno nekoliko več nizke oblačnosti, na Primorskem pa se bo ob šibki burji hitro razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek se bo nadaljevalo suho vreme. Na Primorskem bo pretežno jasno, v notranjosti pa bo precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo tudi malo hladneje.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad zahodnim Sredozemljem pa je ciklonsko območje. Ob šibkih vetrovih se nad nami zadržuje topel in precej suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Bolj oblačno pa bo v Furlaniji-Julijski krajini. V torek bo precej sončno, več oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.