Šoštanjska občina v gradnjo novega mostu čez Pako

Šoštanj, 2. novembra - Šoštanjska občina bo čez reko Pako za kulturnim domom zgradila nov most za pešce, saj je obstoječi star in dotrajan. Nov armiranobetonski most bo podoben mostu pri Kajuhovem parku, so STA povedali na občini. Vrednost naložbe je nekaj več kot 170.000 evrov, gradnja mostu pa bo predvidoma zaključena do konca februarja prihodnje leto.