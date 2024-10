Anka Pogačnik in Nika Tomc najboljši v Sarajevu

Sarajevo, 28. oktobra - Slovenski judoistki Anka Pogačnik in Nika Tomc sta na tekmi svetovnega pokala v Sarajevu prišli do zlatega odličja. Slovenski judoisti in judoistke so sicer v glavnem mestu Bosne in Hercegovine minuli konec tedna osvojili pet kolajn, je na spletni strani zapisala Judo zveza Slovenija.