Ljubljana, 28. oktobra - Fototermin in izjava za medije ob podpisu dogovora med ministrom za finance Klemnom Boštjančičem in predstavniki občinskih združenj o višini povprečnine za prihodnji dve leti bo danes ob 13.15 v sejni sobi v 1. nadstropju ministrstva za finance na Župančičevi ulici 3, so sporočili z ministrstva. (STA/AVDIO)