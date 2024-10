Maxey dosegel 45 točk za 76ers ob zmagi nad Pacers

New York, 28. oktobra - Tyrese Maxey je dosegel deset od svojih 45 točk v podaljšku in ponesel Philadelphio 76ers do prve zmage v sezoni severnoameriške košarkarske lige NBA, s 118:114 je ekipa premagala Indiano Pacers. V noči na sredo bo ponovno na parketu slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki bo z Dallas Mavericks gostoval v Minnesoti proti Timberwolves.