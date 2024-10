Arsenal in Liverpool brez zmagovalca, City zdaj prvi

London, 27. oktobra - Na derbiju devetega kroga angleške nogometne lige sta se v Londonu Arsenal in do tega kroga vodilni Liverpool razšla z neodločenim izidom 2:2 (2:1). Londončani so dvakrat vodili, gosti pa dvakrat izenačili, remi pa tudi popolnoma ustreza dogodkom na igrišču, domači so bili boljši prvem polčasu, gosti pa v drugem.