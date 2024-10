Bayern odpihnil Bochum in se vrnil na vrh bundeslige

Berlin, 27. oktobra - Leipzig slovenskih nogometašev Benjamina Šeška in Kevina Kampla je le 24 ur ostal na vrhu nemške nogometne lige. Potem ko je saška ekipa v soboto v 8. krogu premagala Freiburg s 3:1 in prehitela Bayern, je ta danes odpravil Bochum s 5:0 in se vrnil na prvo mesto.