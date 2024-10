Zastoji na primorski, štajerski in gorenjski avtocesti

Ljubljana, 27. oktobra - Zaradi zapore štajerske avtoceste med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane med uvozoma Šentrupert in Vransko vztraja zastoj, ki je trenutno dolg nekaj več kot štiri kilometre. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med priključkom Vrhnika in počivališčem Lom.