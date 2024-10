Jug Francije in sever Italije prizadele poplave

Pariz/Rim, 27. oktobra - Jug Francije in sever Italije je v soboto zajelo obilno deževje, ki je povzročilo poplave ter ponekod ohromilo cestni in železniški promet. V obeh državah so večkrat posredovali gasilci in reševalci, ki so pomagali predvsem ljudem, ujetim v svojih domovih in avtomobilih. Ponekod na prizadetih območjih dežuje še danes.