Ljubljana, 27. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti zastoj med priključkom Vrhniko in počivališčem Lom proti Kopru z zamudo več kot 1 uro in pol. Prav tako sta zastoja na izvozu Vrhnika iz smeri Ljubljane in na uvozu Logatec proti Kopru. Za osebna vozila je obvoz možen po cesti Vrhnika-Logatec-Unec.