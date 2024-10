Mednarodni opazovalci opozorili na pomanjkljivosti volitev v Gruziji

Tbilisi, 27. oktobra - Volitve v Gruziji, na katerih je v soboto slavila vladajoča stranka Gruzijske sanje, so zaznamovali neenaki pogoji, pritiski na volivce in napetosti, je danes sporočila skupna opazovalna misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, Sveta Evrope, Nata in Evropskega parlamenta. Slednji opozarja tudi na nazadovanje demokracije v Gruziji.