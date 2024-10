Na FSF o tišini življenja z Manco Košir

Portorož, 27. oktobra - Na Festivalu slovenskega filma so prikazali observacijski dokumentarec V tišini življenja Nine Blažin, ki sledi Manci Košir med letoma 2019 in 2023. Kot je po projekciji povedala režiserka, je v filmu poleg gosto posejanih protagonistkinih besed tudi veliko tišine, ki razpre prostor za introspekcijo občinstva.