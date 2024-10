Haaland zagotovil Cityju novo zmago

London, 26. oktobra - Nogometaši Manchester Cityja so se spet vsaj za kratek čas prebili na prvo mesto angleškega prvenstva. V desetem krogu so na domačem igrišču z golom Norvežana Erlinga Haalanda z 1:0 premagali Southampton, s tem prišli do 23. točke, imajo dve več od Liverpoola, ki bo v nedeljski poslastici kroga gostoval pri Arsenalu.