Policija zavrača navedbe na družbenih omrežjih o nevarnem središču Ljubljane

Na policiji tako zanikajo navedbe na družbenih omrežjih, da naj bi se na območju središča Ljubljane dnevno dogajala kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. "Pri tovrstnih kaznivih dejanjih gre le za posamične primere, ki se ne dogajajo na določenih območjih mesta - namreč prav nobeno območje ne izstopa po večjem številu. Tudi sicer je večina kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost storjena v zasebnih ali drugih podobnih prostorih in le v manjši meri na ulicah," so zapisali.

Policija tudi zavrača očitke, da naj podatki o posilstvih ne bi smeli priti v javnost. "Ob vsakem javnem komuniciranju o posilstvih in drugih kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost je najprej treba nujno spoštovati pravice žrtve do zaščite njene identitete in njene dobrobiti," so jasni. Preiskave tovrstnih kaznivih dejanj zato v javnosti komunicirajo strogo v okviru interesa posamične preiskave, varstva osebnih podatkov ter zaščite žrtev.

O samem številu in preiskanosti kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost policija, kot zagotavlja, transparentno obvešča javnost, tudi v svojih javno dostopnih polletnih in letnih poročilih o delu. "Policija vse primere kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost obravnava z vso resnostjo in stori vse, kar je v njeni moči, da storilce odkrije in ustrezno obravnava," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Kot nevarno se v zapisih na družbenih omrežjih izpostavlja tudi območje Metelkove ulice. Za ta del prestolnice je značilno, da sta v neposredni bližini metadonska ambulanta ter izpostava azilnega doma. "V povezavi s tem zaznavamo predvsem posamične primere posesti in prodaje prepovedanih drog, ne pa tudi organiziranih skupin, ki bi izvajale tovrstna kazniva dejanja," so navedli na policiji.

Za samo območje Metelkove v policiji sicer ne vodijo posebej statističnih podatkov, ob ročnem pregledu obravnavanih zadev pa so ugotovili, da so v tem letu policisti v tem delu Ljubljane obravnavali 331 prekrškovnih postopkov zaradi kršitev določb zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 65 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po kazenskem zakoniku in dve kaznivi dejanji omogočanj uživanja prepovedanih drog prav tako po kazenskem zakoniku. Pri ostalih kaznivih dejanjih gre večinoma za tista zoper premoženje, največ je tatvin.

Policisti tako v okviru svojih nalog večkrat opravljajo usmerjene in poostrene nadzore glede kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami, tudi s civilnimi patruljami. Enako izvajajo druge preventivne ukrepe in sodelujejo s pristojnimi ustanovami, občino in lastniki gostinskih lokalov. Pri tem omenjajo opazovalne službe, ki jih izvajajo skupaj z mestnim redarstvom.

Za še bolj učinkovito preprečevanje t. i. ulične kriminalitete je bila ustanovljena tudi posebna delovna skupina, s katero po navedbah policije zagotavljajo še večjo prisotnost policistov na varnostno obremenjenih območjih, tudi na območju Metelkove.

Na Policijski upravi Ljubljana pravijo, da zagotavljajo stalno prisotnost policije na izpostavljenih mestih v prestolnici, redno zbirajo informacije, spremljajo razmere na terenu in temu primerno sproti prilagajajo delo.

V policiji pozdravljajo sodelovanje z občani in lokalnimi skupnostmi, ki da jih redno obveščajo o vseh dogodkih, ki bi lahko vplivali na varnost prebivalcev. Si pa pri tem želijo še več tovrstnega sodelovanja, saj da vsaka prijava in informacija lahko pomaga preiskati in preprečevati nedovoljena ravnanja.

Ob tem policija poudarja, da za svojo lastno varnost lahko veliko naredijo tudi občani sami, predvsem s preudarnim izogibanjem različnim nevarnim situacijam in okoliščinam, ki bi lahko ogrozile njihovo varnost. V primeru, da nekdo postane žrtev kaznivega dejanja, pa je po opozorilih policije izjemno pomembno, da o tem takoj obvesti policijo, najbolje že ob sumu, da bi lahko prišlo do kaznivega dejanja.

Ker so družbena omrežja postala pomembno komunikacijsko orodje, njihov doseg pa je izjemno velik, policija izpostavlja tudi nujnost odgovornega komuniciranja. Ljudi pozivajo, naj ne nasedajo nepreverjenim informacijam ter naj jih ne širijo naprej, saj s tem po nepotrebnem vznemirjajo javnost in v lokalno skupnost vnašajo strah.