Ljubljana, 26. oktobra - Nogometaši Gorice so v 12. krogu 2. slovenske lige v gosteh premagali Ilirijo 1911 in spet zasedli vrh lestvice. V boju za vrh pa je spodrsnilo Triglavu, ki je izgubil z 0:1 v Tolminu. Bilje so gladko s 3:0 odpravile Dravo.