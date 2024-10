Po izraelskem napadu na Iran pozivi k umirjanju razmer in obsodbe Izraela

Teheran, 26. oktobra - Po izraelskem nočnem napadu na Iran se vrstijo tako pozivi Iranu, naj se ne odzove na napad in se vzdrži nadaljnjega zaostrovanja, kot tudi obsodbe izraelskega napada. Med drugim so ga obsodile Savdska Arabija, Sirija in Irak. Ta je opozoril na "globalno neukrepanje" proti Izraelu, ki širi konflikt na Bližnjem vzhodu, poročajo tuje agencije.