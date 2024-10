Iran: Izraelski napadi povzročili omejeno škodo

Teheran, 26. oktobra - Iran je po nočnih izraelskih napadih na vojaške cilje v državi danes sporočil, da je vojska s sistemi zračne obrambe uspešno odbila napade, ki so povzročili "omejeno škodo". Pozneje je iranska vojska sporočila, da sta bila v izraelskih napadih ubita dva vojaka. Iran ima pravico do samoobrambe, pa so sporočili z zunanjega ministrstva v Teheranu.