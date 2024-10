Kenin in Qinwen v finalu Tokia

Tokio, 26. oktobra - Sedma teniška igralka sveta Kitajka Zheng Qinwen in Američanka Sofia Krenin se bosta pomerili za naslov na turnirju WTA v Tokiu. Qinwen, prva nosilka, je v polfinalu premagala Rusinjo Dijano Šnajder s 7:6 (5) in 6:3. Kenin, 155. na lestvici WTA, je zlahka porazila prvo Britanko Katie Boulter s 6:4 in 6:4.