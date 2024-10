Na Festivalu slovenskega filma zvečer čas za nagrade

Portorož, 27. oktobra - V Portorožu se bo zvečer s podelitvijo nagrad, vesen, sklenil 27. festival slovenskega filma. Od torka so lahko ljubiteljice in ljubitelji sedme umetnosti v več sekcijah spremljali, kaj ima ponuditi domača filmska produkcija. Projekcije so bile največkrat zelo dobro obiskane, ne glede na žanr ali format filma.