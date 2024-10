Chicago v NBA pokvaril domači večer Milwaukeeja

New York, 26. oktobra - Ekipa Luke Dončića Dallas Mavericks je bila prosta v tem v večeru severnoameriške košarkarske lige NBA, naslednjo tekmo bo igrala v noči na nedeljo v Phoenixu proti Suns. Coby White pa je s 35 točkami gostujoči Chicago Bulls vodil do zmage s 133:122 v Milwaukeeju in Bucks pokvaril prvo domačo tekmo v novi sezoni.