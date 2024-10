Vrhničani doma niso dovolili presenečenja

Ljubljana, 26. oktobra - V 7. krogu 1. SFL sta se domačih zmag veselila Siliko in Avtocenter Crono Ajdovščina. Remi so videli gledalci na Škofijah, v gosteh je do treh točk prišlo Dobrepolje. Tekma futsal ekip PJ Joco Benedikt in Dobovca je bila preložena zaradi nastopa slednjih v ligi prvakov. Oplast Kobarid je bil prost.