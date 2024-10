Biden se je v imenu ameriške vlade opravičil ameriškim staroselcem za zlorabe otrok

Phoenix, 25. oktobra - Ameriški predsednik Joe Biden se je danes v Arizoni v imenu vlade uradno opravičil domorodnim Američanom za 150 let zlorab njihovih otrok. Te so nasilno odvzemali staršem in jih pošiljali v prevzgojne internate, kjer so jih silili v asimilacijo in zlorabljali, poroča televizija NBC.