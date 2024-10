Delo o smiselnosti Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (26. 10.)

Ljubljana, 25. oktobra - Janez Tomažič v komentarju Ugrabljena zbornica piše o delovanju in smislu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Avtor meni, da je zbornica v sedanji obliki preživeta. Hkrati poudarja, da večino mest v zbornici zasedajo posamezniki, ki so vsaj posredno povezani s Slovensko demokratsko stranko (SDS) in Slovensko ljudsko stranko (SLS)