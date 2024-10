Na Otoku ljubezni v Ižakovcih spet plavajoči mlin na Muri in brod

Beltinci, 25. oktobra - V Ižakovcih so na Otoku ljubezni na Muri danes odprli nov plavajoči mlin in brod. Vrednost postavitve je po besedah župana Beltincev Marka Viraga 450.000 evrov, delno je projekt financiran z evropskimi sredstvi, 350.000 evrov so pridobili iz razpisa ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.