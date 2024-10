Rim, 25. oktobra - Nogometaši Udineseja so na uvodni tekmi devetega kroga italijanskega prvenstva premagali Cagliari z 2:0. Po današnji zmagi so se po nepopolnem krogu povzpeli na četrto mesto v serie A, na dosedanjih devetih tekmah so dosegli pet zmag, enkrat igrali neodločeno in doživeli tri poraze.