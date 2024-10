Objavljen razpis v podporo prehodu kmetijstva v podnebno nevtralno

Ljubljana, 25. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo prvi javni razpis za intervencijo konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Na voljo je do 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev.