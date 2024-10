Za povezovanje v kmetijstvu in gozdarstvu šest milijonov evrov

Ljubljana, 25. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo popravljen javni razpis za ukrep finančne podpore ustanovitvi in začetnemu delovanju kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Na voljo je šest milijonov, in ne pet milijonov evrov v evrov nepovratnih sredstev.