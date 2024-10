Večer o kibernetski varnosti (26. 10.)

Maribor, 25. oktobra - Gregor Grosman v komentarju Pomislite, preden kliknete piše o pospešeni digitalizaciji in odvisnosti od informacijskih sistemov, ki so pogosta tarča kibernetskih napadov. Avtor poudarja, da je kibernetskih napadov vse več. Več kot 90 odstotkov uspešnih kibernetskih napadov se začne z lažnim sporočilom in število teh sporočil raste, še dodaja.