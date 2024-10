Zdravniška zbornica s premierjem in ministrico o možnostih sprememb predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 25. oktobra - Predstavniki zdravniške zbornice so s premierjem Robertom Golobom in ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel na sestanku razpravljali o možnostih sprememb predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Čeprav so na obeh straneh sestanek pozdravili, na zbornici še vedno opozarjajo pred škodljivimi posledicami trenutnega predloga novele.