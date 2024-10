Svetovnemu dnevu avdiovizualne dediščine so se ponovno pridružili v kinoteki

Ljubljana, 27. oktobra - Unesco je današnji 27. oktober izbral za svetovni dan avdiovizualne dediščine. Namen dneva je opozoriti na pomembnost ohranjanja arhivskih zvočnih in avdiovizualnih posnetkov, kot so filmi, zvočni in video posnetki ter radijski in televizijski programi. V Slovenski kinoteki so se mu pridružili tudi letos.