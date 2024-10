Ljubljanska borza: SBI TOP končal z rastjo

Ljubljana, 25. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes nekoliko okrepil. Trgovanje je končal 0,31 odstotka nad izhodiščem pri vrednosti 1628,43 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,49 milijona evrov poslov, pri čemer so šle najbolj v promet delnice NLB in Petrola.