Projekt revitalizacija Trga Evrope bo prejel evropska sredstva

Nova Gorica, 25. oktobra - Strateški projekt EPK GO!2025 revitalizacija Trga Evrope, ki si ga delita Nova Gorica in Gorica, bo prejel evropska sredstva. Kot so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor, vrednost sofinanciranja znaša 1,53 milijona evrov, od tega EU prispeva 765.200 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek pa Slovenija.