V Ljubljani sklepno dejanje zasedanja pogodbenic vodne konvencije

Ljubljana, 25. oktobra - V Ljubljani se danes zaključuje deseto zasedanje pogodbenic konvencije ZN o varstvu in rabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer. Slovenija na zadnji dan zasedanja, ki ga je v imenu vlade organiziralo ministrstvo za naravne vire in prostor, od Estonije tudi uradno prevzema triletno predsedovanje biroju konvencije.